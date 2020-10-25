تركيا تتيح للأجانب شراء عقارات دون القدوم شخصيا

بات بوسع الأجانب شراء عقارات في تركيا دون القدوم اليها شخصيا، وذلك بفضل ممثليات التسجيل العقاري التي شرعت أنقرة في افتتاحها في الخارج.

ومع تنامي الإقبال على امتلاك العقارات في تركيا، في الأعوام الأخيرة، أطلقت وزارة البيئة والتخطيط العمراني، مشروعا لافتتاح ممثليات للتسجيل العقاري، ضمن القنصليات التركية في عدد من الدول.

وقررت الوزارة افتتاح 12 ممثلية في 10 دول بينها أذربيجان وفرنسا وبلجيكا وبلدان عربية، تتيح للمغتربين الأتراك والأجانب القيام بعمليات بيع وشراء عقارات دون الحاجة إلى القدوم إلى تركيا، حسبما ذكر مراسل الأناضول نقلا عن مصادر في الوزارة.

وتمت أول عملية بيع في الخارج بهذه الطريقة، في 22 نيسان/أبريل المنصرم، في القنصلية العامة ببرلين، وتمت الصفقة بين مغترب تركي ببرلين ومواطن في ولاية قونية.

كما جرت عمليات بيع وشراء لعقارات في تركيا، بين مواطنين أجانب في الخارج من عدة دول.

فقد قام مواطنان بريطانيان مؤخرا ببيع عقار يمتلكانه في قضاء قاش حيث يعيشان بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إلى مواطن بريطاني آخر، من خلال ممثلية التسجيل العقاري في القنصلية العامة ببرلين.

وتعد هذه أول صفقة بيع لعقار في تركيا، تجري بين طرفين أجنبيين، أحدهما مقيم في تركيا، والآخر في الخارج دون الحاجة لتواجد الطرفين معا في تركيا خلال البيع.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الممثليات في زيادة الاقبال على شراء وبيع العقارات في تركيا من قبل الأجانب.