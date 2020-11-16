تركيا.. ارتفاع مبيعات العقارات بنسبة 27 بالمئة

ارتفعت مبيعات العقارات في تركيا، بنسبة 27 بالمئة، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركي، فقد شهدت الفترة بين يناير/كانون الثاني-أكتوبر/تشرين الأول 2020، بيع مليون و280 ألف و852 عقار.

ويتوقّع أصحاب قطاع العقارات في البلاد، أن يبلغ إجمالي العقارات المباعة، 1.5 مليون عقار بحلول نهاية العام الحالي.

وفي حديثه للأناضول، أشار ألطان إلماس، رئيس جمعية مطوّرو ومستثمرو العقارات (KONUTDER)، إلى الإقبال الكبير على شراء العقارات في تركيا.

وأضاف أن إسطنبول تصدّرت الولايات التركية، حيث شهدت أكبر نسبة بيع في العقارات، خلال أكتوبر الماضي.

بدوره، قال سلمان أوزغون، رئيس المجلس الإداري لشركة Helmann للبناء، إنهم يتوقعون تحقيق أرقام قياسية في مبيعات العقارات، حتى نهاية العام الحالي

وفي سياق متواصل، قال عبد القادر آقّوش، رئيس المجلس الإداري لمجموعة آقّوش، إن الرقم القياسي المحقق حتى الآن في مبيعات العقارات التركية على صعيد سنوي، هو مليون و409 ألف عقار.

وأضاف أنهم يتوقعون ارتفاع هذا الرقم إلى 1.5 مليون عقار بحلول نهاية عام 2020.