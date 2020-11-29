إسطنبول وأنطاليا تتصدران المدن التركية في بيع العقارات للأجانب

تواصل ولايتا إسطنبول وأنطاليا، تصدر قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات إلى الأجانب، حيث استحوذتا خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، على 65.2 بالمئة من إجمالي المبيعات.

وبحسب البيانات المتوفرة من هيئة الإحصاء التركية، فإن الأجانب اشتروا 31 ألفاً و423 عقارا في عموم البلاد بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وشهدت إسطنبول خلال الفترة المذكورة، بيع 14 ألفا و424 عقارا للأجانب، فيما تم بيع 6 آلاف و53 عقارا في أنطاليا، لتبلغ إجمالي العقارات المباعة للأجانب في الولايتين، 65.2 بالمئة من إجمالي مبيعات تركيا.

وحلّت أنقرة في المرتبة الثالثة ضمن القائمة نفسها، بألفين و176 عقارا، تلتها بورصة (غرب) بـ1068 عقارا.

وفي معرض تعليقه على الإحصاءات، قال عمر فاروق آقبال، رئيس جمعية الترويج العقاري في الخارج (غير حكومية)، إن حجم مبيعات العقارات للأجانب في إسطنبول، تكاد تُقارن بمثيلاتها في مدينتي نيويورك الأمريكية ولندن البريطانية.

وأعرب عن توقعه بارتفاع حجم مبيعات العقارات للأجانب في إسطنبول وأنطاليا، مبيناً في الوقت ذاته، مواصلتهم الترويج لباقي الولايات التركية التي تحتوي على عوامل جذب مختلفة للأجانب.

بدوره، قال سلمان أوزغون، رئيس المجلس الإداري لشركة هلمان للبناء، إنهم يتوقعون ارتفاع حجم مبيعات العقارات للأجانب في أنطاليا، إلى قرابة 8 آلاف عقار، بحلول نهاية العام الحالي.