الأجانب يشترون نحو 20 ألف عقار في تركيا خلال 4 أشهر

شهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، نموا متواصلا طوال الأشهر الـ4 الأخيرة من العام الجاري، بإجمالي بلغ نحو عشرين ألف عقار.

واعتبارا من أغسطس/ آب 2020، شهدت مبيعات العقارات للأجانب نموا متواصلا، إلى أن سجلت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رقما قياسيا بواقع 4 آلاف و962 عقارا، لتحقق بذلك نموا بنسبة 24.4 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال المدة بين أغسطس ونوفمبر، تم بيع 19 ألفا و382 عقارا للأجانب، مقابل 16 ألفًا و41 عقارا بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 21 %.

وحافظت إسطنبول على المرتبة الأولى في المبيعات إلى الأجانب بـ 2443 عقارا، في نوفمبر، محققة زيادة بنسبة 30 %، مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

وبلغ إجمالي العقارات المبيعة للأجانب في إسطنبول، 16 ألفا و867، خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2020.

وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية، بـ6 آلاف و946 عقارا، ثم أنقرة ثالثا بـ 2437.

وفيما يخص جنسيات الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال نوفمبر 2020، تصدر العراقيون القائمة بـ 876 عقارا، تلاهم الإيرانيون بـ 860، ثم الروس بـ 434.