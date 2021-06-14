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قطاع العقارات في تركيا يحقق زيادة بقيمة 16.2% في شهر مايو

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.06.2021 11:48
مشروع جديد في منطقة بودروم SABAH مشروع جديد في منطقة بودروم (SABAH)

حقق قطاع العقارات في تركيا زيادة بلغت 16.2 بالمئة خلال شهر مايو/أيار الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم.

جاء ذلك وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.

وأوضحت المعطيات أن عدد المنازل المباعة في تركيا في مايو تراجعت بنسبة 38.28 بالمئة مقارنة مع مبيعات نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت المعطيات أن مبيعات أبريل الماضي، بلغت 95 ألفا و863 منزلا؛ فيما بلغت في شهر مايو/أيار الماضي 59 ألفا و166.

وتصدرت مدينة اسطنبول قائمة المدن الأكثر بيعا للمنازل بـ11 ألفا و356، تلتها العاصمة أنقرة بـ5 آلاف و653 وإزمير ثالثا بـ3 آلاف و298.

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