مبيعات الشقق التركية للأجانب ترتفع بنسبة 25.8 بالمئة في سبتمبر

ارتفعت نسبة مبيعات الشقق السكنية للأجانب في تركيا 25.8 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية بخصوص مبيعات الشقق في سبتمبر.

وبلغ عدد الشقق التي اشتراها الأجانب في سبتمبر 6 آلاف و630، محطما الرقم القياسي السابق المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بواقع 6 آلاف و276.

ووصلت نسبة مشتريات الأجانب إلى 4.5 بالمئة من إجمالي مبيعات الشقق في تركيا.

وجاءت إسطنبول في المركز الأول من حيث إقبال الأجانب على شراء الشقق فيها بواقع ألفين و995، تلتها أنطاليا بـ1358، ثم أنقرة 408.

كما حققت مبيعات الشقق إلى الأجانب منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر زيادة بنسبة 43.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بواقع 37 ألفا و479.

وحلّ الإيرانيون أولا في شراء الشقق بتركيا في سبتمبر، بـ1323 شقة، تلاهم العراقيون بـ990، ثم الروس بـ540.