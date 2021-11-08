تركيا.. بيع أكثر من 2.4 مليون عقار في 10 أشهر

بلغ عدد مبيعات العقارات في تركيا، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مليونين و410 ألفا و816 عقارا.

جاء ذلك بحسب معلومات من المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابعة لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية.

وأظهرت البيانات أن عدد العقارات المباعة في عموم البلاد خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ 316 ألفا و628 عقارا، في حين تراجع بنسبة 7.8 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الثاني إلى 291 ألفا و853.

وحافظت إسطنبول على المرتبة الأولى في المبيعات بـ 306 آلاف و582 عقارا خلال الأشهر الأولى من العام 2021، تلتها العاصمة أنقرة بـ 166 ألفا و392 عقارا، ثم إزمير (غرب) بـ 115 ألفا و689 عقارا، ثم أنطاليا (جنوب غرب) بـ 89 ألفا و605، وقونيا (وسط) بـ 85 ألفا و854.

وبلغت قيمة رسوم سند الملكية لجميع صفقات البيع 16 مليارا و690 مليونا و378 ألف ليرة تركية (نحو 1.73 مليار دولار).