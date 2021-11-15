تركيا.. ارتفاع مبيعات العقارات 14.9 بالمئة خلال أكتوبر

حققت مبيعات العقارات في تركيا، نمواً بنسبة 14.9 بالمئة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2020.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن الشهر الماضي شهد بيع 137 ألف و401 عقار في عموم البلاد.

ووفقاً لتلك الإحصائية، فقد ارتفعت مبيعات العقارات في أكتوبر الماضي، بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وخلال الشهر الماضي، تصدرت إسطنبول، قائمة الولايات التركية التي شهدت أكثر مبيعات للعقارات، بواقع 26 ألف و41 عقار، تلتها أنقرة بـ 13 ألف و466 عقار، ثم إزمير بـ 8 آلاف و218 عقار.

كما بلغ إجمالي العقارات المباعة في تركيا، مليون و86 ألف و539 عقار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر 2021.

وفي سياق متصل، ارتفعت مشتريات الأجانب من العقار في تركيا، بنسبة 12.1 بالمئة، خلال أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب، خلال الشهر الفائت، 5 آلاف و893 عقارا.