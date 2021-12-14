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ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا 48.4 بالمئة في نوفمبر

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.12.2021 13:28
آخر تحديث في 14.12.2021 13:35
ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا 48.4 بالمئة في نوفمبر

سجل قطاع العقارات في تركيا ارتفاعا في عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 48.4، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية، بيعت 178 ألفا و814 وحدة سكنية في نوفمبر الماضي، بينها 7 آلاف و363 للأجانب.

أما في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر، فارتفع بيع الوحدات السكنية للأجانب 39.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 50 ألفا و735 وحدة سكنية.

وفي نوفمبر، جاء الإيرانيون في المرتبة الأولى بشراء 1406 وحدات سكنية، تلاهم العراقيون بـ 1075، ثم الروس بـ 836.

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