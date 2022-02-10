ارتفاع ملحوظ في إقبال الأمريكيين على شراء العقارات في تركيا

ازداد عدد المواطنين الأمريكيين الذين استثمروا في العقارات بتركيا عام 2021 بنسبة 115.2 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله، وفق آخر بيانات هيئة الإحصاء التركية.

وحسب تلك البيانات، بلغ عدد الأمريكيين الذين اشتروا عقارات في تركيا العام الماضي 1416.

كما ازدادت مبيعات العقارات للأجانب بشكل عام العام الماضي 43.5 في المئة، لتبلغ 58 ألفا و576 عقارا.

وقال رئيس جمعية الترويج العقاري في الخارج عمر فاروق إقبال، للأناضول، إن الأجانب يفضلون تركيا لشراء العقارات لأغراض عدة.

وأشار إلى أن من هذه الأغراض، الاستثمار والسياحة والعلاج والتعليم وغيرها، وأن إقبال الأمريكيين ازداد مؤخرا بشكل ملحوظ.

وكشف أن أغلب المستثمرين الحاملين لجوازات السفر الأمريكية كانوا مسلمين مهاجرين من دول أخرى، بينهم عرب وباكستانيون وهنود.