تركيا.. إقبال الأجانب على شراء العقارات في 70 ولاية

ارتفع عدد الولايات التركية التي شهدت بيع عقارات للأجانب خلال عام 2021 إلى 70 ولاية.

ووفق مصادر صحفية، فإن إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بلغ 58 ألفا و 576 عقاراً.

كما بلغ عدد الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا 59 ألفا و282 شخصا.

وتصدرت إسطنبول وأنطاليا، قائمة الولايات الأكثر بيعا للعقارات للأجانب.

وبحسب دراسة أجرتها شركة Nevita لمبيعات العقارات للأجانب، فإن استثمارات الأجانب في مجال العقارات انتشرت في 70 ولاية تركية خلال 2021.

وشهدت إسطنبول وحدها، خلال العام المذكور، بيع 26 ألفا و667 عقارا، تلتها أنطاليا بـ 12 ألفا و598، ثم العاصمة أنقرة بـ 3 آلاف و705 عقارات.