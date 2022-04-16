ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا 45 في المئة خلال الربع الأول من 2022

سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا ارتفاعاً بنسبة 45,1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 31 في المئة في شهر مارس/ آذار الماضي مقارنة بمارس 2021 بحسب بيانات من هيئة الإحصاء التركية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد العقارات المباعة للأجانب خلال مارس الماضي وصل إلى 5 آلاف و567 في حين بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب خلال الربع الأول من العام 14 ألفا و344 وحدة.

وبحسب البيانات جاء الإيرانيون في المرتبة الأولى في قائمة الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بألفين و256 وحدة وفي المرتبة الثانية جاء العراقيون بـ 1887 وحدة وفي المرتبة الثالثة جاء الروس بألف و535 وحدة بزيادة 63,6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشترى الألمان 617 وحدة وتبعهم مواطني كازاخستان بـ570 وحدة والأفغان بـ486 والكويتيين بـ 382.

وعلى مستوى الولايات جاءت إسطنبول في المركز الأول في مبيعات العقارات للأجانب خلال الفترة المذكورة وبلغ عدد العقارات المباعة في إسطنبول للأجانب 5 آلاف و974 وحدة أي حوالي 41,6 في المئة من إجمالي العقارات المباعة للأجانب.

وفي المرتبة الثانية جاءت ولاية أنطاليا بـ 3447 وحدة، وفي المرتبة الثالثة أنقرة بـ 904 وحدة، ومرسين بـ 664 وحدة، وبورصة بـ 452 وجاءت ولايات يالوفا وإزمير وصامسون وسقاريا وطرابزون ضمن المراكز العشرة الأولى