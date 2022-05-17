تركيا.. بيع 6 آلاف و447 وحدة سكنية للأجانب في أبريل

سجلت تركيا في أبريل/ نيسان الماضي بيع 6 آلاف و477 وحدة سكنية للأجانب في عموم البلاد.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، زاد حجم بيع العقارات للأجانب 58.1 بالمئة في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتكشف الأرقام تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات بـ 1152 وحدة سكنية في أبريل، ثم الإيرانيين بـ 905، والعراقيين بـ 714.

وفي عموم تركيا تم بيع 133 ألفا و58 وحدة سكنية في الشهر نفسه.

وتراجع حجم بيع العقارات في عموم تركيا 38.8 بالمئة في أبريل، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وسجلت مدينة إسطنبول أكبر عدد لبيع العقارات للأجانب في أبريل بـ 2564 وحدة سكنية، ثم أنطاليا 1970، وأنقرة 333.