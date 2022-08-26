تركيا تحل الثانية على قائمة "أفضل 250 شركة مقاولات في العالم"

حلت تركيا مجدداً في المركز الثاني على قائمة "أفضل 250 شركة مقاولات في العالم" عبر 42 شركة لعام 2022.

وتقوم بإعداد القائمة المذكورة مجلة "إنجينيرنغ نيوز ريكورد" الأمريكية، لتقييم أداء المقاولين سنويًا.

وفي بيان نشره اتحاد المقاولين الأتراك، الجمعة، احتلت تركيا المركز الثاني بعد الصين، وجاءت الولايات المتحدة ثالثًا.

وأشار البيان إلى أن عدد شركات المقاولات الصينية في القائمة المذكورة بلغ 79 والتركية 42 والأمريكية 41 شركة.

وكانت تركيا تراجعت العام الماضي إلى المركز الثالث جراء تصدر أسعار النفط المتزايدة للمشهد وإجراءات التطعيم ضد كورونا.

وبحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد، فإن حصة تركيا في سوق البناء العالمي ازدادت من 4.4 في المئة إلى 5.1 في المئة.