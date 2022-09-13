سُمي "منزلي الأول".. أردوغان يكشف عن أكبر مشروع سكني في تاريخ تركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أكبر مشروع سكني في تاريخ الجمهورية التركية، يتضمن بناء 500 ألف مسكن، مؤكداً أنه سيؤدي إلى خفض أسعار المنازل والإيجارات في تركيا.



جاء تصريحات أردوغان في خطاب ألقاه، الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل تعريف بالمشروع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن هدف حكومته من المشروع، بناء 500 ألف مسكن و250 ألف أرض صالحة للإعمار و50 ألف مكان عمل، في جميع الولايات التركية، خلال فترة لا تتجاوز عام 2028.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض أسعار المنازل والإيجارات في جميع أنحاء البلاد وسيسهل امتلاك المواطنين للمنازل.

وأضاف: "عبر هذا المشروع سنزيد عدد المساكن الاجتماعية إلى مليونين وعدد قاطني هذه المنازل إلى أكثر من 10 ملايين، وقد أطلقنا على المشروع اسم "منزلي الأول"، "مكان عملي الأول".

أقساط مريحة وحصة للشباب

وبين أردوغان أسعار المنازل التي سيتم إنشاؤها في إطار هذا المشروع، قائلاً: "سيتمكن مواطنونا من امتلاك المنازل المكونة من غرفتين وصالة بسعر إجمالي 608 آلاف ليرة تركية، وبأقساط شهرية تبدأ من 2000 ليرة، لمدة 240 شهراً".

وتابع: "أما بالنسبة للمنازل المكونة من 3 غرف وصالة، فسيكون السعر 850 ألف ليرة تركية وبأقساط 3 آلاف 187 ليرة موزعة على 240 شهراً".

وأكد الرئيس التركي تخصيص حصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، تقدر بـ 50 ألف منزل، أي ما يعادل 20 % من المساكن التي سيتم إنشاؤها في إطار المشروع.

وأشار إلى أن حكومته تخطط لإنشاء 250 ألف سكن خلال المرحلة الأولى للمشروع، التي ستنتهي خلال عامين.

ولفت أردوغان إلى إمكانية تقدّم كل مواطن يقل دخل أسرته عن 18 ألف ليرة في إسطنبول وعن 16 ألف ليرة في الولايات الأخرى بطلب الشراء من هذا المشروع.