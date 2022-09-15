سوق العقارات في تركيا يشهد زيادة بنسبة 31.5 بالمئة الشهر الماضي

بلغت مبيعات المنازل في تركيا في شهر أغسطس/ آب الماضي 123 ألفا و491 منزلا في سائر البلاد، وفق أحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الخميس.

وأوضحت المعطيات أن مبيعات أغسطس من المنازل زادت بنسبة 31.5 بالمئة مقارنة مع مبيعات يوليو/ تموز.

وذكرت المعطيات أن مبيعات يوليو الماضي بلغت 93 ألفا 902 منزلا.

وأضافت أن مبيعات أغسطس الماضي، تراجعت بنسبة 12.7 بالمئة مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب المعطيات، بيعت في إسطنبول خلال الشهر المذكور، 18 ألفا و485 منزلا وفي أنقرة 9 آلاف و736 وفي إزمير 6 آلاف و395.