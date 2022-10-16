الاستثمار الروسي العقاري في تركيا يرتفع بنسبة 199% في تسعة أشهر

ارتفع الاستثمار الروسي في العقارات في تركيا بنسبة 199% في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقًا لبيانات تركية رسمية.

فقد اشترى المواطنون الروس حوالي 9311 منزلاً في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (TurkStat) أن إجمالي مبيعات المساكن للأجانب في جميع أنحاء تركيا زاد بنسبة 32.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى سبتمبر ووصل إلى 49644.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، الولاية التي حقق أكثر مبيعات هي اسطنبول بواقع 19.594 وحدة سكنية.

علماً أن مبيعات ما يقرب من 40 من كل 100 منزل بيعت للأجانب في جميع أنحاء البلاد، تمت في هذه المدينة.

تلتها مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط بـ 14656 وحدة، ثم مرسين بـ 2596، ثم العاصمة أنقرة بـ 2295، وبورصة بـ 1532، ويالوفا بـ 1،375 ثم سقاريا بواقع 1054.

وجاءت ولايات سامصون وطرابزون الغربية وإزمير على البحر الأسود في المراكز العشرة الأولى.

ومنذ مارس/آذار، شهد عدد المساكن التي يشتريها المواطنون الروس والأوكرانيون زيادة كأحد آثار الحرب التي شنتها موسكو.

ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، اشترى الروس 3115 منزلاً فقط.

كذلك زاد عدد المنازل التي اشتراها الأوكرانيون بنسبة 125% إلى 1775.

في الأشهر التسعة من العام، اشترى الإيرانيون 6540 وحدة، يليهم العراقيون 5255، والألمان 2058، والكازاخيون 2045، والأفغان 1487، والكويتيون 1318، واليمنيون 1045، والأمريكيون 1032.