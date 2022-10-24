أردوغان يشارك الثلاثاء بوضع حجر الأساس لأكبر مشروع سكني

أعلنت وزارة البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي في تركيا، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيشارك في وضع حجر الأساس لأكبر مشروع سكني في تاريخ البلاد، غداً الثلاثاء، في مراسم رسمية ستقام في قضاء سنجان بالعاصمة أنقرة.

ومن المقرر أن تشمل الدفعة الأولى من مراسم وضع حجر الأساس، 5 آلاف و615 وحدة سكنية في 17 ولاية تركية.

وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، أن عدد المواطنين المتقدمين إلى مشروع الإسكان المذكور، تجاوز 7.5 ملايين شخص.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي كشف الرئيس أردوغان عن أكبر مشروع سكني في تاريخ الجمهورية التركية، وأوضح أن الحكومة تهدف لبناء 500 ألف وحدة سكنية و250 ألف أرض صالحة للإعمار و50 ألف مكان عمل في جميع الولايات، في فترة لا تتجاوز عام 2028.