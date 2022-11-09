2.7 مليون عقار بيعت في تركيا خلال أول 10 أشهر من 2022

أظهرت بيانات حكومية أن عدد العقارات المباعة في تركيا بلغ مليونين و705 آلاف و175 عقاراً خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي 2022.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن وزارة البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي، فإن أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده شهد بيع 274 ألفاً و552 عقاراً.

وحلت الشقق السكنية في المركز الأول ضمن العقارات المباعة، وذلك بواقع مليون و138 ألفاً و848.

فيما جاءت إسطنبول في المركز الأول،على صعيد الولايات الأكثر بيعاً للعقارات، بـ 329 ألفاً و57 عقاراً، تلتها العاصمة أنقرة بـ 169 ألفاً و965، ثم إزمير 137 ألفاً و213 عقاراً.