بيع نحو 103 آلاف منزل في تركيا خلال أكتوبر

شهدت تركيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بيع 102 ألفاً و660 منزلاً في عموم البلاد.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن مبيعات المنازل خلال أكتوبر الفائت، تراجعت 25.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن مبيعات أكتوبر، تراجعت 9.47% مقارنة بمبيعات سبتمبر/ أيلول 2022.

وأفادت البيانات أن إسطنبول حصلت على أعلى حصة في مبيعات المنازل خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغت 15 ألفاً و987، تلتها العاصمة أنقرة بـ8 آلاف و146، وأنطاليا ثالثاً بـ6 آلاف و323 منزلاً.

ووفقاً لبيانات الهيئة، فإن هكاري احتلت المرتبة الأولى بين الولايات التركية الأقل بيعاً للمنازل في أكتوبر بـ30 منزلاً، تلتها أردهان بـ42، وبايبورت ثالثاً بـ69.