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تركيا 2022.. بيع مليون و485 ألفا و622 عقارا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 17.01.2023 13:30
صورة زرشيفية صورة زرشيفية

تراجعت مبيعات العقارات في تركيا العام الماضي 0.4 بالمئة مقارنة بـ 2021، مسجلة مليونا و485 ألفا و622 صفقة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء، أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية مبيعا بـ259 ألفا و654 عقارا، بحصة بلغت 17.5 بالمئة من إجمالي المبيعات في البلاد.

وجاءت العاصمة أنقرة في المركز الثاني بـ126 ألفا و166 عقارا، وبحصة بلغت 8.5 بالمئة، ثم إزمير بـ83 ألفا و502 وبحصة بلغت 5.6 بالمئة.

أما مبيعات العقارات للأجانب، فزادت 15.2 بالمئة في العام الماضي، مقارنة بـ 2021، ببلوغها 67 ألفا و490 عقارا.

واحتل الروس المركز الأول بشراء 16 ألفا و312 عقارا، ثم الإيرانيون 8 آلاف و223، فالعراقيون 6 آلاف و241.

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