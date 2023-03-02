وزير تركي: بدء بناء أولى الوحدات السكنية بمناطق الزلزال الجمعة

أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، اعتزامهم البدء ببناء أولى دفعات الوحدات السكنية، غدا الجمعة، بدل تلك المتضررة في مناطق الزلزال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، في مركز تنسيق الكوارث بولاية أدي يامان جنوبي تركيا.

وأضاف قوروم أنهم سيضعون غداً حجر أساس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، والبالغ عددها 21 ألفاً و244 وحدة سكنية، موزعة على 11 ولاية منكوبة.

وأوضح أنهم يعتزمون وضع حجر أساس 244 ألف وحدة سكنية في الولايات الـ 11 المنكوبة، خلال الشهرين المقبلين.

وكانت وزارة البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركية أعلنت منتصف الشهر الماضي، أن فرقها المختصة أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل481 ألف و865 مبنى في مناطق الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.