V ORMAN منتجع سياحي جديد يعزّز قطاع السياحة في تركيا

في سياق التطوّر المستمر لقطاعي السياحة والاستثمار العقاري في تركيا، أعلنت شركة إسراء القابضة ISRA HOLDING عن إنجاز مشروع منتجع سياحي فاخر في ولاية بولو التركية.

وإن في تقاطع هذين القطاعين ما يعزز القيمة المضافة للمنتجع، فهو يلبي توقعات السياح ويجذب المستثمرين العقاريين على حد سواء.



يهدف المنتجع إلى تحقيق تنمية مستدامة للمنطقة وتوسيع آفاق الاستثمار في قطاعي السياحة والعقارات. كما أكّدت الشركة عزمها على التوسّع في هذا القطّاع من خلال توفير فرص استثمارية وعقد شراكات دوليّة متعددة.

أعلى معايير الجودة والتصميم

تم تصميم المنتجع السياحي V ORMAN بمعايير عالية من الجودة والابتكار، بتصميماته المعمارية الرائعة والتفاصيل الدقيقة التي تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للنزلاء. كما تم استخدام مواد عالية الجودة وأحدث التقنيات في مجالات الوحدات السياحية الذكية والعزل الحراري والصوتي، لضمان توفير تجربة مريحة وفاخرة. علاوة على أن جميع المواد الخشبية المستخدمة في المشروع هي طبيعية ومن نفس منطقة المشروع لتحقيق معايير الاستدامة وليكون مشروع صديق للبيئة.

فرص استثمار مغرية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين

من خلال التعاون بين إسراء القابضة ISRA HOLDING وبين البركة alBaraka الشركة العالمية الرائدة في إدارة الصناديق التشاركيّة، يتم تجهيز صندوق استثمار عقاري بهدف طرحه على المستثمرين للمشاركة في ملكية المنتجع السياحي بالإضافة إلى مشاركة العوائد المالية الناتجة عن تشغيل المشروع. جدير بالذكر أن الحكومة التركية قد أقرّت في وقت سابق حزمة قوانين تشجع نموذج الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية عبر إعفاءات ضريبية كبيرة على الاستثمار من خلال الصناديق.

توقعات بأن يصبح المنتجع وجهة سياحية رئيسية في المنطقة

يتمتع منتجع V ORMAN الذي طورته شركة إسراء القابضة بموقع مميز في ولاية بولو التركية، وذلك بين ثلاثة مدن كبرى من المدن التركية المهمة، بالإضافة إلى عشرات المقاصد السياحية المشهورة بمحيطه التي تجذب ملايين السيّاح من جميع انحاء العالم سنوياً، ومن خلال تصميمه الجميل والمبتكر الذي يوفر لضيوفه إمكانية الاستمتاع بالاسترخاء والهدوء في أجواء مريحة وفخمة.

من المتوقع أن يصبح V ORMAN وجهة سياحية ونقطة جذب رئيسية في الولاية. بالإضافة إلى الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتحقيق نمو سريع في العوائد السياحية وخاصة في المناطق الوسطى والداخلية.

خطط توسعية لشركة إسراء القابضة في مجال الاستثمار العقاري من خلال شراكات دولية متعددة

في لقاء سابق مع رئيس مجلس إدارة المجموعة القابضة عبد الرحيم تاولي، قال إن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق عملها في مجال التطوير العقاري والاستثمار من خلال شراكات دولية متعددة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية للمستثمرين في مختلف القطاعات، ومن الأمثلة العملية على هذه الشراكات التعاون الذي تم بين مجموعتنا القابضة وبين مجموعة النقي العمادي في دولة قطر، وهي التي نتج عنها هذا المشروع المميز.

وكانت المجموعة القابضة قد أطلقت جولتها الاستثمارية المبكرة والخاصة بمشروع المنتجع السياحي بالتعاون مع مجموعة النقي والعمادي في قطر. وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق عملها والاستفادة من فرص الاستثمار العقاري المتاحة في الأسواق، بهدف تحقيق أعلى مستويات العائد على الاستثمار وتلبية احتياجات السوق التركي.



كما وتستمر أعمال الانشاءات في بقية مشاريع الشركة في مناطق تركيا المختلفة، وتتجهز الشركة لافتتاح مركزها التجاري الجديد V METROWAY خلال الأشهر القادمة، ومن المنتظر أيضاً الإعلان الرسمي في الأيام القادمة عن أكبر مشروع سكني فخم تقوم به الشركة في مدينة إسطنبول.