أردوغان: سنبني 650 ألف منزل في مناطق الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن الحكومة ستبني 650 ألف شقة سكنية في المناطق المنكوبة من كارثة الزلزال جنوبي تركيا.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم وضع حجر أساس مشروع سكني وحفل تسليم مفتاح لمشاريع الإسكان الجماعي في ولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقال أردوغان إن الحكومة تعمل على إنشاء 650 ألف منزل بعد كارثة الزلزال الأخير، بينها 7 آلاف 452 في ألازيغ، منها 505 منازل يتم وضع حجر أساسها اليوم.

وأضاف أن عدد المباني التي وضع حجر أساسها عقب الزلزال، ارتفع إلى 67 ألفاً و50 منزلا وشقة.

وأشار الرئيس إلى أن الحكومة تهدف لتسليم 319 ألف منزل لأصحابها في غضون عام.

وأوضح أن عملية إعادة إعمار المدن تتناسب مع تاريخها وثقافتها وتلبي احتياجاتها الاجتماعية والتجارية.

وتابع أن مفاتيح 1164 شقة سيتم تسليمها إلى أصحابها اليوم ضمن مشاريع الإسكان الجماعي التي تنفذها إدارة "توكي" الحكومية للإسكان الجماعي.

مأدبة إفطار مع متضرري الزلزال

من جهة ثانية، شارك الرئيس، السبت، في مأدبة إفطار مع متضرري الزلزال بولاية ألازيغ.

جاء ذلك في إطار حملة أردوغان لتناول الإفطار مع منكوبي الزلزال طوال شهر رمضان، بحسب ما كشف عنه في وقت سابق.

ورافق أردوغان في مأدبة الإفطار، كل من رئيسي حزبي "الحركة القومية" دولت بهتشلي، و"الوحدة الكبرى" مصطفى دستجي.

وفي كلمة بعد الإفطار، هنأ أردوغان الحضور بشهر رمضان، مترحماً على ضحايا الزلزال ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف أن الشعب التركي أظهر للعالم تجربة فريدة للتضامن وتضميد الجراح، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، أوائل فبراير/ شباط الماضي.

وجدد أردوغان تعهّد حكومته بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وتضميد جراح المنكوبين، في أقرب وقت ممكن.