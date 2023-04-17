بيع 105.476 وحدة سكنية في مارس 2023 في عموم تركيا

بلغ عدد المنازل المباعة في عموم تركيا 105 آلاف و476 وحدة سكنية في شهر مارس/ آذار الماضي، وفق سجلات المؤسسات الرسمية التركية، .

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن مبيعات المنازل خلال مارس 2023، تراجعت 21.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن مبيعات المنازل من يناير إلى نهاية مارس تراجعت 11.5 بالمئة مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام 2022.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن الأكثر بيعا للمنازل في مارس، وبلغت 18.166 تلتها العاصمة أنقرة 12.023، وأنطاليا ثالثا 6.120 منزلا.

وبلغ عدد المنازل التي بيعت للأجانب في مارس، 3 آلاف و415 منزلا، بتراجع وصل إلى 38.7 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم.

وأشارت المعطيات إلى أن حصة الأجانب من إجمالي مبيعات الشهر الثالث من العام الجاري، بلغت 3.2 بالمئة.

وبحسب البيانات، تصدرت ولاية أنطاليا قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للأجانب بألف و324 منزلا، تلتها إسطنبول بألف و90 ثم مرسين ثالثا بـ 240 منزلا.

وتصدر الروس قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا بألف و175، تلاهم الإيرانيون بـ 472 والعراقيون ثالثا بـ 165 والأوكرانيون رابعا بـ 160 منزلا.