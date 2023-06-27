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زيادة ملحوظة في إقبال السعوديين أكثر وأكثر على شراء المساكن في تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.06.2023 15:37
زيادة ملحوظة في إقبال السعوديين أكثر وأكثر على شراء المساكن في تركيا

ارتفع إقبال السعوديين على شراء المساكن في تركيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 79.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، صعد السعوديون إلى المرتبة الـ 11 في قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمساكن في تركيا وسط تحسن العلاقات بين البلدين.

وأظهرت البيانات تراجع نسبة طلب الأجانب على المساكن في تركيا بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من العام الحالي 38 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وتصدر الروس قائمة الأجانب الأكثر شراء للمساكن في تركيا بواقع 5 آلاف و723 شقة، بزيادة بلغت 44.4 بالمئة.

ويأتي الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع ألفين و324 مسكنا، ثم العراقيون، فيما جاء الأوكرانيون بالمرتبة الرابعة بـ770 شقة.

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