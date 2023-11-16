حصة مبيعات المساكن للأجانب 2.7 بالمئة من إجمالي المبيعات في تركيا

تصدر المواطنون الروس قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب معطيات هيئة الإحصاء التركية،

فقد اشترى الأجانب ألفين و535 منزلا خلال أكتوبر الفائت.

وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب 2.7 بالمئة من إجمالي المبيعات.

واحتلت أنطاليا رأس القائمة بين الولايات التركية في عدد المنازل المباعة للأجانب بواقع 931 منزلا، تلتها إسطنبول بـ 758، ثم مرسين بـ 294.

وفي ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للمنازل في تركيا تصدر الروس القائمة بواقع 713 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 235، ثم الألمان بـ 152.