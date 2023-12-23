أردوغان يطلق أكبر حملة تحول عمراني في إسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إطلاق أكبر حملة للتحول العمراني في مدينة إسطنبول.
جاء ذلك خلال فعالية في مركز مؤتمرات بالمدينة، بعنوان: "برنامج التحول العمراني الأكبر في إسطنبول".
وأكد أردوغان أن الحكومة ستقدم دعما كبيراً للحملة، من خلال تقديم المساعدات النقدية والقروض للمواطنين.
ولفت إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد التركي بسبب زلزال 6 فبراير/ شباط، بلغت 104 مليارات دولار.
وأشار الرئيس التركي إلى وضع حجر الأساس لبناء 3 آلاف و37 وحدة سكنية في عدة مناطق بإسطنبول اليوم.
وأفاد أنهم سيعملون على تسريع أعمال التحول من خلال بناء 400 ألف منزل بإسطنبول وحدها.