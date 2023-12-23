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أردوغان يطلق أكبر حملة تحول عمراني في إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.12.2023 17:36
آخر تحديث في 23.12.2023 22:52
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال فعالية برنامج التحول العمراني الأكبر في إسطنبول، 23-12-2023 صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال فعالية "برنامج التحول العمراني الأكبر في إسطنبول"، 23-12-2023 (صورة: الأناضول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إطلاق أكبر حملة للتحول العمراني في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك خلال فعالية في مركز مؤتمرات بالمدينة، بعنوان: "برنامج التحول العمراني الأكبر في إسطنبول".

وأكد أردوغان أن الحكومة ستقدم دعما كبيراً للحملة، من خلال تقديم المساعدات النقدية والقروض للمواطنين.

ولفت إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد التركي بسبب زلزال 6 فبراير/ شباط، بلغت 104 مليارات دولار.

وأشار الرئيس التركي إلى وضع حجر الأساس لبناء 3 آلاف و37 وحدة سكنية في عدة مناطق بإسطنبول اليوم.

وأفاد أنهم سيعملون على تسريع أعمال التحول من خلال بناء 400 ألف منزل بإسطنبول وحدها.

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