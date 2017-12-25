الطوائف المسيحية في تركيا تحتفل بعيد الميلاد

تحتفل الطوائف المسيحية في ولاية مادرين في جنوب شرقي تركيا بأعياد الميلاد، وقد أقامت، اليوم الاثنين، قداساً بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

ففي كنيسة "قيرقلار" في قضاء "أرطوكلو" التابع للولاية، أقام أسقف مدينة دياربكر وماردين صليبا أوزمن برفقة الأسقف "غابريال أق يوز" قداسا تم فيه ترتيل أدعية باللغتين التركية والسريانية، وأشعل الحاضرون الشموع، أعقبه ترانيم دينية.

وعقب القداس نظمت مراسم معايدة للطائفة السريانية، حضرها والي مادرين مصطفى يامان، وقائمقام قضاء أرطوكلو شاكر أونار أوزتورك، ومفتي ولاية ماردين إسماعيل جيجيك، ولفيف من المسؤولين المحليين.

وهنأ يامان الطائفة السريانية بمناسبة حلول أعياد الميلاد، مؤكداً أن مدينة ماردين تحتضن مختلف الأديان والطوائف وأنها بيئة نموذجية للتعايش السلمي بين الأديان.

وأضاف "ندعو الله أن ينهي الظلم في منطقة الشرق الأوسط ، وأن يتم حل مسألة القدس بالحكمة ، مبيناً أن مدينة القدس هي مكان مقدس بالنسبة إلى المسلمين والمسيحيين واليهود".

من جانبه قال أوزمن "إن سكان مدينة ماردين التركية يحتفلون معاً بجميع الأعياد للديانات السماوية".

وأشار إلى أنهم يصلون في القداس من أجل إرساء السلام والاستقرار في تركيا وكل منطقة الشرق الأوسط.