الفاتيكان ينفي ما نسب للبابا قوله بعدم وجود جهنم يوم القيامة

نفى الفاتيكان بشدة، أمس الخميس، ما نسبه صحفي إيطالي من أقوال للحبر الأعظم البابا فرانسوا من أن جهنم غير موجودة.

وقد نشر الصحفي أوجينيو سكالفاري في صحيفة لاريبوبليكا أقوالا نسبها للبابا جاء فيها: "جهنم ليس لها وجود. ما سيحدث هو اختفاء للأرواح المخطئة والآثمة".

وقال الصحفي نقلاً عن البابا إنه لا يوجد جحيم ولا عذاب لأرواح المخطئين للأبد. إنما سيعفو الرب عن أرواح الأشخاص الذين تابوا مع التشديد على أن "الذين لا يتوبون لا يمكن مسامحتهم ويتلاشون".

وقد نشر المكتب الصحفي للفاتيكان بياناً أمس جاء فيه أن المقالة المعنية "هي أمور ركبها صاحبها وأن ما جاء فيها ليس من أقوال البابا، بل هي صياغة الصحفي".

وأضاف البيان: "ليس هناك جملة واحدة مما ورد في المقالة للحبر الأعظم"، مع تأكيد أن البابا كان قد التقى الصحفي فعلا مؤخراً.

وقد سبق للصحفي أوجينيو سكالفاري، وهو إنسان ملحد يبلغ من العمر 94 عاماً، أن التقى البابا عام 2013 وأثار بلبلة بما نشره بعدها.

ويقول الصحفي إنه لا يأخذ ملاحظات ولا يسجل لقاءاته مع البابا وإنما يقوم بإعادة صياغة للأقوال التي سمعها من رأسه، معترفاً بذلك بأن الكلمات التي يكتبها ليست بالضرورة أقوال البابا.