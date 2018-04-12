افتتاح معرض ترميم وبناء المساجد وتجهيزاتها في إسطنبول

افتتح في إسطنبول اليوم الخميس المعرض المتخصص بالمساجد وبنائها وتجهيزاتها.

افتتاح المعرض في نسخته الخامسة تم بحضور الشركات العاملة في مجال ترميم المساجد الأثرية في تركيا والجامعيين المهتمين بالموضوع وعدد من النواب ورجال الإفتاء.

وقد تم تنظيم معرض تجهيزات المساجد ثلاث مرات في إسطنبول ومرة في قوجايلي، وهو فرصة لاجتماع المتخصصين في المجال من كلا القطاعين العام والخاص المحلية والأجنبية.

وهو فرصة جادة للعاملين في ترميم المساجد وتجهيزاتها نظراً إلى أنه المعرض "المتخصص الأول" في مجاله. وهو "يجمع بين أحدث التقنيات مع حضور باقة من الشركات المعروفة ويقدم العديد من الأمثلة في ترميم المساجد العثمانية والسلجوقية، إضافة إلى فنون تلك الحقب الدينية.

ويجذب المعرض الأئمة والمساجد والجمعيات ومدراء المشاريع والمهندسين المعماريين والجمعيات الخيرية والشركات العاملة في ترميم المساجد في تركيا والعالم والطلاب الجامعيين ورؤساء البلديات والبرلمانيين ورجال الدين.

ويستمر المعرض في الفترة ما بين 12 و 15 أبريل/نيسان، في مركز يشيلكوي للمعارض في إسطنبول.