زعماء العالم يهنؤون المسلمين بعيد الفطر

هنأ كل من رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي ونظيرها الكندي جاستن ترودو إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.



وقالت ماي في رسالة مصورة تم بثها على تويتر: "إن عيد الفطر فرصة للتجديد الروحي، ووقت الاحتفال الكبير والسعادة".



من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "بصفتي وزيرا للخارجية، أقدم أطيب تمنياتي لأصدقائنا وشركائنا المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر".



وأنهى بومبيو رسالته التي تم نشرها على صفحته الخاصة على موقع تويتر بوضع وسم "عيد مبارك".



أما رئيس الوزراء الكندي، فنشر رسالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي جاء فيها: "اليوم يجتمع المسلمون في كندا وحول العالم مع عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بعيد الفطر بعد شهر من الصوم والتفكير ".



وأوضح ترودو أنّ "المجتمع المسلم في كندا مستمر في جعل كندا دولة قوية، وأكثر انفتاحا وازدهارا، واليوم لنحتفل بإسهاماتهم الكبيرة في بلدنا".

من ناحية ثانية، انتقد المسلمون في فرنسا صمت الرئيس ماكرون سواء في بداية شهر الصوم أو يوم عيد الفطر، إذ لم يتوجه بأي كلمة لمواطنيه من المسلمين كما اعتاد من سبقه من الرؤساء.