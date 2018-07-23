أكثر من 38 ألف حاج تركي يصلون المدينة المنورة

وصل أكثر من 38 ألف حاج تركي إلى المدينة المنورة، حتى أمس الأحد، ليشكلوا العدد الأكبر من بين أكثر من 162 ألف حاج من 5 جنسيات وصلوا إلى المدينة.

جاء ذلك وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة (غرب)، اليوم الاثنين، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبحسب الإحصائية فإن 162 ألفا و159 حاجاً وصلوا حتى أمس إلى المدينة، بينهم "38.318 حاجاً من تركيا، و 34.965 حاجاً من إندونيسيا، و25.267 حاجاً من الهند، و21.585 حاجاً من باكستان، ومن أفغانستان 10.518 حاجاً".

وتعمل المؤسسة الأهلية للأدلاء في مواسم الحج في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة الخدمات لهم أثناء إقامتهم بالمدينة المنورة.

وتوقع رئيس المؤسسة حاتم بالي، وصول أكثر من مليون و800 ألف حاج لموسم حج هذا العام.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن عدد الحجاج القادمين جواً عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة (غرب)، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وصلوا منذ انطلاق موسم الحج مطلع شهر ذي القعدة الجاري حتى أمس الأول (السبت)، 185 ألفا و193 حاجاً.

وأوضحت أن هذا العدد وصل على متن 934 رحلة طيران، بحسب (واس).

ووصل عدد الحجاج القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 54 ألفا و619 حاجا عبر 278 بزيادة 28 % مقارنة بذات الفترة من موسم الحاج الماضي 2017.

فيما بلغ عدد الحجاج القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة نحو 130 ألفا و574 حاجا عبر 656 رحلة طيران، بزيادة 28 % أيضا قياسا بنفس الفترة من العام الماضي.