لحجاج بيت الله الحرام.. "حج ذكي" تطبيق ذكي على هواتفهم المحمولة

استعداداً لموسم الحج وكعادتها في خدمة الحجيج والسهر على راحتهم، أطلقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، مبادرة "حج ذكي" التي من شأنها التيسير على الحجاج أداء مناسكهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المبادرة عبارة عن خدمات رقمية وقائمةً بأبرز التطبيقات التفاعلية كتحديد المناسك مباشرة، ومساعدة الحاج على الاستفادة من التقنية في معرفة خطوات انتقاله بين المشاعر.

كما تشمل إرشادات وأدلة تقنية وتطبيقات صحية وأخرى حكومية تفيد الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت إلى أنها تأتي ضمن مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من إطلاق مبادرة "طريق مكة" التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج الوافدين من خارج البلاد حيث سيتمكنون من دخول البلاد من خلال أقسام مخصصة لهم دون الخضوع لأية رقابة في مطارات السعودية.

ومن المنتظر أن تستقبل المملكة 3.5 ملايين حاج هذا الموسم التي تبدأ فيه المناسك 19 أغسطس/ آب وتنتهي في 24 من الشهر نفسه.