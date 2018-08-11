السعودية تعلن الـ21 من أغسطس الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت السعودية، مساء السبت، أن غداً الأحد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1439الهجري وعليه يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 21 اغسطس/آب الجاري.

جاء هذا في بيان للمحكمة العليا في السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقالت المحكمة إنه "ثبت لديها رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ مساء هذا اليوم السبت بشهادة عدد من الشهود العدول".

وبينت أنه "بهذا يكون غداً الأحد الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس/آب الجاري، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق 20 من شهر أغسطس/آب 2018، وعيد الأضحى يوم الثلاثاء الذي يليه" .

ومن شأن معرفة اليوم الأول من ذي الحجة أنْ تحدّد الأيام التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج، والتي تبدأ في الثامن من ذي الحجة.

ويؤدّي أكثر من مليوني مسلم من مختلف أنحاء العالم، هذا العام، فريضة الحجّ بالأراضي المقدسة.