بست لغات.. 800 إعلامي سيعملون على تغطية موسم الحج 24/24

تستضيف المملكة العربية السعودية أكثر من 800 إعلامي لتغطية موسم الحج لهذا العام، وفق تصريحات وزير الإعلام السعودي.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير عواد بن صالح العواد، الخميس، المراكز الإعلامية في مناطق عرفات ومزدلفة ومنى؛ للوقوف على التجهيزات المتواصلة.

وأشار العواد إلى التسهيلات المقدمة لـ151 مؤسسة وقناة إعلامية، تتبع 27 وفداً دولياً. وأضاف أن 6 إذاعات رسمية و10 دولية تقدم نشرات الأخبار والبرامج اليومية عن الحج بعشر لغات.

ولفت العواد إلى وجود 16 قناة نشر رقمية مباشرة، تخاطب العالم بـست لغات على مدار الساعة.

وأوضح أن الوزارة جهَّزت عدة مراكز إعلامية في مكة والمشاعر المقدسة لخدمة الإعلاميين من داخل المملكة وخارجها.

وأكد أنه جرى تزويدها بكل ما يحتاجونه من خدمات صحفية وتقنية وشبكات اتصالات وأجهزة كمبيوتر واستوديوهات.

واستعرض العواد الجهود التي تبذلها هيئات الوزارة لتغطية الحج، بمشاركة أكثر من ألف موظف إداري وإعلامي وفني.

ولفت وزير الإعلام إلى أن الوزارة اختارت هذا العام، شعار "العالم في قلب المملكة".

وأشار إلى "مركز التواصل الدولي CIC" الذي أُطلق في موسم حج 2017، كخطوة لتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية.

وأكد أن "السعودية ترحب بجميع المسلمين في العالم لأداء هذه الشعيرة الدينية"، مؤكداً رفضها القاطع لمحاولات تسييسها.