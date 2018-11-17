أردوغان يشارك في افتتاح أسبوع المولد النبوي

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في افتتاح فعاليات أسبوع المولد النبوي الشريف بمدينة إسطنبول.

وأكد أردوغان، في كلمة ألقاها خلال المناسبة، على أهمية الاعتناء بالسيرة النبوية كونها مصدر إلهام للجيل الحالي وللأجيال القادمة.

وقال: "حياة النبي محمد (خاتم المرسلين) كانت أفضل منارة يهتدي بها ليس أبناء الأمة الإسلامية فقط بل الإنسانية جمعاء. بدون السنة والسيرة النبوية لا يمكن للإسلام أن يبقى".

وأكد الرئيس التركي على أنّ علاقة المسلم بدينه تكون قوية بقدر قوة علاقته مع السنة النبوية ومع حياة الرسول، قائلاً: "علينا تأمل وتطبيق كل صفحة وكل مرحلة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام".