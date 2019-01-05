إحصائيات رسمية.. الأتراك من أكثر الشعوب أداء لعمرة

احتل الأتراك مرتبة متقدمة ضمن الجنسيات العشرة الأكثر أداء للعمرة، وفق إحصائيات سعودية رسمية.

فقد أصدرت وزارة الحج والعمرة إحصاءات تراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أظهرت أن مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة مليونان و183 ألفا و31 معتمرا، فيما غادر مليون و774 ألفا و420 شخصًا أدّوا العمرة.

وأوضح مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلق قبل 4 أشهر، أن أكثر الجنسيات قدومًا كانت حسب الترتيب: باكستان 600 ألف و15 معتمرا، تليها إندونيسيا 394 ألف و27، ثم الهند 281 ألف و589، ثم ماليزيا 130 ألف و793، واليمن 113 ألف و247 معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: الجزائر 83 ألف و299، ومصر 63 ألف و217، وتركيا 60 ألف و86، والإمارات 56 ألف و412، ثم بنغلاديش 52 ألف و848 معتمرًا.