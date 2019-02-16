البابا يجرد أرفع مسؤول بالفاتيكان من صفته الكنسية

جرد البابا فرنسيس كبير أساقفة واشنطن السابق وأرفع مسؤول بالفاتيكان، ثيودور ماكاريك، من صفته الكنسية بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية.

وذكر الفاتيكان في بيان أن "قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية بالفاتيكان ماكاريك بارتكاب جرائم جنسية مع قُصّر وبالغين على مدار سنوات"، حسب وكالة أسوشيتد برس.



ويعني هذا القرار أن ماكاريك (88 عاما) لن يشارك في ترؤس أي طقوس دينية بأي كنيسة.



ويشار إلى أن ماكاريك هو أرفع مسؤول بالفاتيكان يتم تجريده من صفته الكنسية، حسب المصدر نفسه.



وجاء الإعلان عن تلك الخطوة قبل خمسة أيام من اجتماع استثنائي مقرر للبابا فرنسيس يجمع فيه أساقفة من جميع أنحاء العالم لمساعدة الكنيسة في التعامل مع أزمة الاعتداءات الجنسية من جانب عدد من رجالها، التي بدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية.