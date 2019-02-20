بريطاني سبعيني يقيم في تركيا منذ 14 عاماً يعلن إسلامه

أعلن بريطاني يبلغ من العمر 72 عاماً إسلامه في مدينة "فتحية" جنوبي تركيا، وغير اسمه إلى "جميل".

وعاش "كليف بيتر باربر" في "فتحية" بولاية "موغلا" جنوبي تركيا 14 عاما، وتعرف خلال تلك الفترة على الإسلام شيئا فشيئا.

وتوجه باربر إلى دار الإفتاء في فتحية معلنا رغبته في اعتناق الإسلام، وقام المسؤولون باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونطق باربر الشهادتين واتخذ لنفسه اسم "جميل".

وأهدى المسؤولون في داء الإفتاء لجميل نسخة من القرآن الكريم والعديد من الكتب الدينية.

وقال جميل في تصريحات للصحفيين بعد إشهار إسلامه، إن قراءاته عن الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، غرست فيه حب الدين وجعلته يقدم على هذه الخطوة.