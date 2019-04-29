السعودية تعلن فتح باب الملك عبد العزيز لقاصدي المسجد الحرام في رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب الملك عبد العزيز، لقاصدي المسجد الحرام، استعداداً لشهر رمضان المبارك..

وقالت الرئاسة، في بيان لها الاثنين، إن الرئيس العام لشؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، "وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاءات وفتح باب الملك عبد العزيز - رحمه الله - لقاصدي المسجد الحرام استعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وبعد باب الملك عبد العزيز من الأبواب الرئيسية بالمسجد الحرام، يدخل من خلاله أعداد كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية سيبلغ ارتفاعه 48.

وأكد السديس على إدارة المشاريع بالمسجد الحرام ضرورة بذل المزيد من الجهد وأقصى الطاقات للانتهاء من الأعمال بإتقان وجودة، للاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك وما سيشهده من كثافة وإقبال.

وبحسب البيان، فقط اطلع السديس خلال جولة أجراها في المسجد الحرام، على الاستعدادات وأعمال الصيانة والإنشاءات والتأهيل لباب الملك عبد العزيز، مشددا على ضرورة توخي أقصى معايير الأمان والسلامة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وتطبيق أعلى المواصفات.