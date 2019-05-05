السعودية تعتمد برنامج الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد في الحرمين خلال رمضان

اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وسيؤم المصلين في الليلة الأولى من رمضان في الركعات العشر الأولى الشيخ سعود الشريم، وفي الركعات العشر الأخيرة الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين.

وفي الليلة الثانية سيؤم المصلين الشيخ عبدالله الجهني والشيخ ياسر الدوسري، وفي الليلة الثالثة الشيخ بندر بليلة والشيخ ماهر المعيقلي، ثم يتعاقب الأئمة على بقية أيام الشهر الفضيل حتى ليلة العشرين من الشهر الكريم.

في حين سيؤم المصلين في صلاة التراويح للعشر الأواخر من شهر رمضان في الركعات الخمس الأولى الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبد الله الجهني، وسيؤم المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم في الخمس تسليمات الأولى الشيخ سعود الشريم والشيخ عبد الرحمن السديس.

في حين سيؤم المصلين في صلاة التهجد ليلة ال 21 و 23 و 25 و 27 الشيخ سعود الشريم في التسليمات الثلاث الأولى، والشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس في التسليمتين الأخيرتين مع الشفع والوتر. أما ليلة ال 29 فسيؤم المصلين الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبد الله الجهني. وسيؤم المصلين في ليلة ال 22 و 24 و 26 و 28 و 30 الشيخ بندر بليلة والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.