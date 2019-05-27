أكثر من 11 ألف مسجد في تركيا يفتح أبوابه للمعتكفين خلال العشر الأواخر من رمضان

تُشكل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة للمسلمين للزوم المساجد والاعتكاف بها تقربا إلى الله.

وبهذه المناسبة، افتتح 11 ألف و216 مسجدا أبوابه في عموم تركيا أمام المعتكفين، الراغبين في الابتعاد عن صخب الحياة، وتحري ليلة القدر.

ومن بين هذه المساجد، 344 مسجدا في العاصمة أنقرة، حيث بدأت في استقبال المعتكفين قبل يومين.

ويشهد مسجد "كوجاتيبي" الأكبر في العاصمة، توافد العشرات من الشباب وكبار السن، ومداومتهم على التعبد، عبر الصلاة والأدعية وقراءة القرآن.

ويمكن للمعتكفين في المساجد التركية، تناول الإفطار والسحور، والنوم، والاستحمام، في المرافق المخصصة لذلك، بداخلها.

وقال المعتكف أنور يلدرم (64 عاما) إنه يقوم بذكر الله في أجواء روحانية خاصة ومميزة.

وأضاف أن ممارسة الاعتكاف تُساعد الإنسان على قطع صلاته بالعالم الخارجي، والتركيز على صلته الروحية مع الخالق.

أما، الشاب ألبير غول (26) فأعرب عن سعادته بخوض تجربة الاعتكاف لأول مرة في حياته.

وأشار إلى أنها سنة مهمة في الدين الإسلامي، وإلى تحمسه الكبير لخوضها طوال 10 أيام.

والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ للعبادة، من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن، خلال العشر الأواخر من رمضان.