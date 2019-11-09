بدء زيارة حج تاريخية للهنود السيخ في باكستان ومودي يشكر عمران خان على التعاون

بدأ مئات الهنود السيخ السبت اجتياز الحدود الهندية الباكستانية عبر ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى واحد من أقدس مواقعهم في باكستان، كما أظهرت لقطات بثتها القناة الحكومية الباكستانية.

ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات وسيفتتح، لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة من دون تأشيرات دخول في الاحتفالات بالذكرى ال550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة.

وشكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نظيره الباكستاني عمران خان السبت على "تعاونه" في فتح الممر الديني.

ويقع ضريح غورو ناناك في مدينة كرتابور الباكستانية الصغيرة على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود الهندية.

وقال مودي في تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال مراسم افتتاح الممر في الجانب الهندي من الحدود "أود أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان، على احترام مشاعر الهند. أشكره على تعاونه".

وهذه رسالة شكر نادرة من نوعها بين الخصمين النوويين.

وتعد كرتاربور من أكثر الأماكن قداسة للسيخ الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثين مليون شخص في العالم، يعيش ملايين منهم في الهند ونحو عشرين ألفا في باكستان.