في ذكرى المولد النبوي الشريف.. مساجد تركيا تفيض بالمصلين

شهدت ولايات تركية، الجمعة، فعاليات احتفالية إحياء لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويستقبل الأتراك المولد النبوي الشريف، في المساجد، بقراءة القرآن الكريم وتبادل التهاني والمباركات بين الأصدقاء والأحباء، وبقراءة أو سماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدّعاء والتضرع إلى الله.

وفي إطار هذه الفعاليات بالعاصمة أنقرة، شارك العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، في الاحتفالات بهذه المناسبة، حيث امتلأت المساجد بالمصلين.



وفي إسطنبول نظمت رئاسة الشؤون الدينية فعالية أسبوع المولد النبوي وحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي ولاية بورصة قام العديد من المواطنين، بأداء صلاة العشاء وقراءة أناشيد وأدعية في جوامعها وأبرزها جامع "أولو" التاريخي.

وعاش الحضور نفحات إيمانية من خلال صلوات أدوها وأدعية رددوها بهذه المناسبة.

تجدر الإشارة أن المسلمين يحتفلون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول من كل عام، وتشهد العديد من البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمة في بلدان العالم احتفالات وفعاليات وأنشطة خاصة بالمناسبة.

وجرت العادة في تركيا على توزيع كعك السميت في أماكن العمل وفي الطرقات في المناسبات الدينية.

وتحتفل تركيا بـ"أسبوع المولد النبوي" كل عام، وتقيم أجهزة الدولة التركية المختلفة، مثل رئاسة الشؤون الدينية، ووزارة التربية، والدوائر الحكومية، فعاليات متعددة خلال هذا الأسبوع، كما يحتفل به الأتراك في المهجر.