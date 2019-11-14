القمة الثانية لقادة الأديان حول العالم تنعقد في العاصمة الأذربيجانية

بدأت في العاصمة الأذرية باكو القمة الثانية لقادة الأديان حول العالم، بحضور شخصيات دينية وسياسية رفيعة المستوى.

يشارك في القمة التي تنعقد برعاية إدارة مسلمي القوقاز، قرابة 500 رجل دين ودولة قادمين من أكثر من 70 بلد.



كما يشارك في القمة عن تركيا رئيس الشؤون الدينية البروفسور علي أرباش، ورئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، بلال أردوغان، والمنسق العام لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافية الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفسور خالد أران، إلى جانب عدد من البرلمانيين ومسؤولي منظمات مجتمع مدني.



وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ومن المقرر أن تشهد عقد جلسات لمناقشة مواضيع مثل الإرهاب ومعاداة الأجانب، والعدوانية، والإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية، ورهاب المسيحية.



كما تناقش القمة حماية حقوق المرأة والطفل والتعليم، قبل أن تختتم بإصدار بيان ختامي.



ومن أبرز المشاركين في القمة الرئيس الأذري إلهام علييف، ورئيس إدارة مسلمي القوقاز، الله شكر باشا زاده، وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل، ورئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيرانية، أبو ذر إبراهيمي تركمان ورئيس مجلس المفتين في روسيا، رافيل غاينوتدين، إلى جانب قادة دينيين ومسؤولين سياسيين من مختلف بلدان العام.