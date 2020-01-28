تركيا تكرم 5 من حفاظ القرآن الكريم الصمّ برحلة لأداء العمرة

كرّمت رئاسة الشؤون الدينية التركية 5 أشخاص من الصمِّ حفظوا القرآن الكريم بلغة الإشارة في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، وكانت مكافأتهم رحلة لأداء العمرة في الديار المقدسة.

وتمكن 5 من بين 7 صمّ في معهد لتحفيظ القرآن الكريم في هكاري من إتمام الحفظ وتلقي الدروس الدينية، خلال 4 سنوات.

وأتمّ الصمّ الـ 5، حفظ القرآن الكريم على يد إمام جامع البلدية المركزي، ياسين أقشان، الذي تطوع لتدريس الأصمّ القرآن الكريم والدروس الدينية الأخرى، مثل السيرة والفقه، بلغة الإشارة.

وفي حديثه للأناضول، قال إمام الجامع، إنه تعلم لغة الإشارة في معهد الشؤون الدينية عام 2015، ليبدأ بعدها في تدريس الصم العلوم الدينية وتحفيظهم القرآن الكريم.

وأوضح أن مشوارهم مع الصمّ الـ 5، في حفظ القرآن الكريم، بدأ عام 2016، وقد أتموا الحفظ في النهاية، وسيحققوا كذلك حلمهم في أداء العمرة.

بدوره، أعرب الحافظ الصم، أويس أشقان، عن شكره لرئاسة الشؤون الدينية، لتكريمها إياهم برحلة العمرة.

وأشاد بدورة تحفيظ القرآن الكريم للصم، ومعربا عن شكره لمدرسّه إمام الجامع على الجهود التي بذلها من أجل تدريسهم.