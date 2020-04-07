تركيا تعزي المجتمع الإسلامي بوفاة رئيس اللجنة الإسلامية الإسبانية

قدمت تركيا، الاثنين، التعازي إلى المجتمع الإسلامي في العالم عامة وفي إسبانيا خاصة بوفاة رئيس اللجنة الإسلامية الإسبانية، رياج ططري، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت السفارة التركية بمدريد، في تغريدة على تويتر، "نسأل الله أن يتغمد ططري بواسع رحمته، ونقدم تعازينا لأسرته والمجتمع الإسلامي في إسبانيا".

وفي وقت سابق الاثنين، توفي "رياج ططري في أحد مشافي مدريد التي نقل إليها بعد إصابته بكورونا.

يشار أن زوجة ططري أيضا نقلت إلى المستشفى بسبب كورونا، وهي في وضع صحي حرج.

كما نشرت الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسة الموسوية بإسبانيا، رسالة تعزية بوفاة ططري الذي يعتبر أحد أبرز الشخصيات الإسلامية في البلاد.

هاجر رياج ططري (72 عاماً) من سوريا إلى إسبانيا نهاية ستينيات القرن الماضي، وكان يتولى إمامة المسجد المركزي في مدريد.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الصحة الإسبانية، تسجيل 637 حالة وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 13 ألفا و55.