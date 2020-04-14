رئاسة الشؤون الدينية: جائحة كوفيد-19 لا تشكل عائقاً صحياً أمام صيام رمضان

حثت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا المسلمين الأصحاء على الترحيب بشهر رمضان المبارك بالصوم والابتهال إلى الله عز وجل، في الوقت الذي يصارع فيه المسلمون في كل دول العالم تفشي وباء كوفيد-19.

وذكر المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية في بيانه الذي أصدره اليوم، أن الصيام فرض على جميع المسلمين الأصحاء. وأوضح بيان المجلس نقلاً عن آراء خبراء صحة مُجازين، أن الصيام لا يشكل أي خطر ولا يساهم في انتشار المرض. وأشار إلى أن الأدلة العلمية تثبت أن الصيام يعزز مناعة الجسم، التي تعد أمراً أساسياً في التصدي للفيروس.

وأضاف المجلس في بيانه أنه يمكن إعفاء مرضى كوفيد-19 من الصيام، إذا قرر الأطباء أن صحتهم ستتدهور بسببه. كذلك يمكن إعفاء العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يمكن أن تتأثر صحتهم أو الذين يؤثر صيامهم على عملهم في تقديم الخدمات الصحية المنوطة بهم. مع بيان وجوب صومهم لاحقاً للتعويض عن الأيام التي أفطروها، بمجرد تحسن ظروفهم الصحية.

وكانت الهيئة الدينية قد أعلنت في وقت سابق أن المساجد ستظل مغلقة خلال الشهر الفضيل، ولن تقام فيها صلاة الجمعة ولا صلاة التراويح، طوال الشهر الكريم.

كما دعا المجلس كافة المسلمين إلى تجنب استضافة أو حضور ولائم الإفطار مع الأصدقاء أو الأقارب، كإجراء احترازي ضد الوباء الذي يدعو الخبراء لتفاديه من خلال التباعد الاجتماعي والعزلة الذاتية.

ومن المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك في تركيا في 24 إبريل/نيسان الحالي.