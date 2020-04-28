مينيسوتا.. التصريح برفع الأذان 5 مرات يومياً للمرة الأولى في الولايات المتحدة



حصل مسجد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية على تصريح بإذاعة الأذان للصلوات الخمس خلال شهر رمضان، وفق ما نقلت مصادر مختلفة.

وهي المرة الأولى التي يؤذن فيها للصلاة علنا في مدينة أمريكية، فيما وصف بأنه خطوة "تاريخية". وجاء منح الرخصة من عمدة مينيابوليس جاكوب فراي.

وتعد مدينة مينيابوليس مركزًا للمهاجرين الصوماليين الذين استقروا في الولايات المتحدة، بما في ذلك النائبة الديمقراطية إلهان عمر النائبة في الكونغرس.

جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مينيسوتا في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: "دعوة الليلة التاريخية للصلاة في مينيابوليس ستجلب الراحة وتذكر المؤمنين والحي أننا وإن كنا بعيدين جسديًا، لا يزال بإمكاننا التواصل روحياً".